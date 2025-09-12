У отдельных категорий людей из-за магнитных бурь действительно может меняться самочувствие, рассказал RTVI реабилитолог, невролог Алексей Кудряшов. Он отметил, что в первую очередь это касается тех, у кого были операции, или есть проблемы с сердцем или различные хронические заболевания.

В лаборатории солнечной астрономии РАН предупредили о геомагнитных возмущениях из-за новой корональной дыры на Солнце. Пик активности ожидается 14-16 сентября. Эксперты отмечают, что сентябрь отличается высокой геомагнитной активностью: за первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, в то время как в августе была только одна.

Кудряшов отметил, что у каждого человека есть так называемые биоритмы, которые определяют его существование.

«Например, суточные биоритмы являются достаточно жесткими и определяют нашу жизнедеятельность. Например, цикл сна-бодрствования. Нарушение такого биоритма — это жесткое нарушение работы организма. Магнитные бури и изменения внешней среды воспринимаются нашим организмом более мягко», — пояснил он.

Исключение, продолжил эксперт, — это люди, у которых «механизмы внутренней и внешней адаптации существенно нарушены», то есть те, кто недавно переболел чем-то серьезным или у кого есть хронические заболевания в стадии обострения или неполного восстановления.

«Среди них, конечно, превалируют люди, у которых есть повреждения центральной нервной системы. Это может быть операция на головном мозге, инсульты, другие хронические заболевания, при которых страдает центральная нервная система», — сказал Кудряшов.

У этой категории граждан, уточнил невролог, при магнитных бурях действительно может ухудшаться состояние здоровья. В частности, у людей с низким давлением повышается риск обмороков и могут возникать вегетативные симптомы — дурнота, тошнота, головокружение.

Кудряшов рекомендовал людям, которые чувствуют ухудшение самочувствия во время магнитных бурь или недавно перенесли заболевание центральной нервной системы, грамотно планировать свои дела, чтобы не перегружаться.

«Например, если кто-то решил поехать на дачу и знает, что сегодня будет магнитная буря, то ему нужно спланировать умеренную физическую нагрузку, а не перекопать, что называется, весь огород. Если это городской житель, то, соответственно, спланировать дорогу, чтобы частично путь был, допустим, на общественном транспорте в положении сидя, а частично — пешком», — уточнил врач.

Кроме того, нужно помнить о своих слабых местах, если говорить о здоровье, подчеркнул Кудряшов.

«Если, допустим, женщина знает, что она гипотоник и склонна к низкому давлению, то в такой день, перед тем как она собирается совершить какие-то действия, включая прогулки или поездки, ей нужно измерить артериальное давление. Если оно действительно низкое или ниже обычного, то нужно либо попытаться его повысить, используя рекомендации врачей, либо воздержаться от каких-то нагрузок», — заключил он.