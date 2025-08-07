Завтра, 8 августа, произойдет самая мощная магнитная буря за два последних месяца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Специалисты пояснили, что это результат удара по земному магнитному полю из-за крупной вспышки на Солнце 5 августа.

В лаборатории уточнили, что геомагнитная обстановка начнет портиться уже в ночь с 7 на 8 августа, то есть с сегодняшнего вечера. «Ситуация на Солнце является в данный момент исключительно сложной. Только за вчерашний день произошло 18 вспышек», — говорится в пресс-релизе научной организации.

В таких условиях россияне смогут наблюдать в небе полярное сияние: при магнитной буре такого уровня они появляются на широтах до 50-60 градусов. Прогноз по ним к ночи с 8 на 9 августа будет составлен «после начала геомагнитных событий, когда станет понятна их точная мощность», пояснили в лаборатории.

Теоретически Земля может избежать магнитной бури, если выброс солнечного вещества изменит траекторию на 3-5 градусов. Однако если это отклонение произойдет в другую сторону, буря окажется еще более мощной, чем прогнозируется сейчас. Вероятность такого развития событий специалисты лаборатории оценивают всего в 5%.

Вскоре после вспышки, которая произошла на Солнце 5 августа, ученые сообщали, что облако плазмы движется не прямо к Земле, а вбок, но потом пересмотрели данные и пришли к выводу о том, что высокоскоростное ядро этого облака как раз заденет нашу планету.

5 августа на Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса мощности — М, причем одна из них длилась 12 минут. До этого в рамках всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа, ученые зарегистрировали еще пять вспышек такой же силы, включая одну самую мощную за последние полтора месяца.

Как магнитные бури влияют на самочувствие?

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный говорил RTVI, что при магнитных бурях гипертоникам следует «избегать лишних физических нагрузок и эмоциональных перегрузок», но в целом влияние таких событий на людей «очень небольшое». Тем не менее, признал депутат, россияне следят за новостями о магнитных бурях, и «сами себя накручивают», поэтому «эффект больше психологический от такой информации».

Коллега Куринного — член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев — в беседе с RTVI подтвердил, что магнитные бури влияют на отдельные категории людей, особенно пожилых, в том числе и с психологической точки зрения, за счет повышения уровня нервозности.

«В эти дни надо поменьше активности, постараться минимизировать в том числе движение на транспорте, потому что от этого зависит еще жизнь и здоровье третьих лиц. Если есть возможность, надо провести более расслабленный образ жизни пару дней», — посоветовал депутат россиянам.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин пояснял RTVI, что пока было проведено недостаточно много исследований о воздействии магнитных бурь на состояние здоровья человека, чтобы на их основании сделать какие-то однозначные выводы, но в любом случае подавляющее большинство людей не испытывают при геомагнитных возмущениях никаких особых проблем.