Бизнесмен Александр Лебедев заявил, что триллионы рублей остались в России благодаря западным санкциям. Свое мнение он высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Санкции, безусловно, остановили утечку капитала. Вот у нас тут за четыре года, наверное, 2-3 триллиона рублей осталось в стране, которые раньше уходили на юг Франции, в Ниццу, [на] яхты, самолеты, бриллианты. А теперь это инвестируется здесь», — сказал Лебедев.

Он рассказал, что много общается с крупными бизнесменами и видит, как «даже с точки зрения благотворительности ситуация стала лучше». Например, по словам Лебедева, крупный российский бизнес поддерживает научные исследования в Антарктиде.

«Я смотрел недавно завод большой — производство оборудования для канатных дорог. Он лучший в мире. Когда очередные санкции были приняты, кто-то думал, что мы, в принципе, все наши канатные и горнолыжные трассы закроем, потому что не можем, грубо говоря, их реновировать. Вот один из моих хороших знакомых построил просто потрясающий завод. И эта тема закрыта», — добавил Лебедев.

С 2022 года страны Запада вводят масштабные санкции против России. Европейский Союз принял уже 19 пакетов ограничительных мер. В число этих санкций входят:

заморозка активов Центробанка России,

отключение российских банков от международной системы платежей SWIFT,

запрет на поставку в Россию самолетов,

запрет на импорт из России угля, золота, ювелирных алмазов, продукции сталелитейной промышленности,

ограничения против российского нефтяного экспорта.

Против российских политиков и миллиардеров вводятся персональные санкции, включающие запрет на въезд в те или иные западные страны и заморозку хранящихся там активов. При этом, как выяснил RTVI, десятки российских миллиардеров, топ-менеджеров и членов их семей пытались освободиться от санкций — и почти в половине случаев им это удалось.