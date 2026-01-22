Число погибших в результате атаки на портовые терминалы в краснодарском поселке Волна увеличилось до трех человек, количество раненных — до восьми. Об этом говорится в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — сказано в сообщении штаба.

Об атаке дронов на Краснодарский край губернатор Вениамин Кондратьев сообщил накануне вечером. В 22:07 мск он писал в телеграм-канале о двух погибших сотрудниках предприятия.

Глава региона также отметил, что, если будет нужно, пострадавших доставят в лечебные учреждения краевого центра.

По словам Кондратьева, горели четыре резервуара с нефтепродуктами. Последствия пожара ликвидировали 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

Накануне Минобороны России сообщало, что с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников, восемь из которых над Краснодарским краем.