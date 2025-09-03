Рабочие пострадали при обрушении лесов, установленных на нежилом здании в Тверском районе Москвы. По данным прокуратуры, повреждения получили два человека. РИА Новости пишет, что травмированы трое, но госпитализированы только двое из них.

Пострадавшие — сотрудники субподрядной коммерческой организации. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что рабочие реконструировали пятиэтажное здание лицея в центре Москвы. Обрушение строительных конструкций произошло на площади 10 квадратных метров.

По данным телеграм-канала «112», двоих рабочих увезли в больницу в тяжелом состоянии, у третьего зафиксировали ушибы — от госпитализации он отказался. На месте работают экстренные службы. Тверская межрайонная прокуратура взяла расследование происшествия на контроль.

В конце августа в крымской Алуште обрушился причал на центральной набережной — проломились стойки, на которых держалось полотно сооружения. Во время происшествия на причале находились рыбаки, четверо из них оказались отрезаны от берега — их эвакуировали спасатели.

Глава администрации Галина Огнева сообщила, что причиной обрушения стал шторм, бушевавший накануне. По ее словам, в настоящее время разрабатывается программа восстановления причалов «не только у нас в муниципалитете, это и в Ялте, и в Керчи, и в Феодосии».

В Следственном комитет заверили, что выход на причал был закрыт, поскольку он находился в аварийном состоянии и не использовался. Однако люди продолжали заходить за ограждения, игнорируя предупреждения. Правоохранители пообещали дать оценку «на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, и халатности в действиях неустановленных должностных лиц».