После введения американских санкций против российского энергетического сектора крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нефти из других источников, передает Reuters со ссылкой на два источника, непосредственно знакомых с ситуацией, и несколько источников в отрасли.

По их словам, один из крупнейших турецких НПЗ — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, — недавно закупил четыре партии сырой нефти с поставкой в ​​декабре у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей. Одна из четырёх партий — это казахстанская нефть марки KEBCO, по качеству аналогичная российской Urals.

Reuters уточняет, что по объему эта закупка составляет от 77 до 129 тысяч баррелей в день и «означает, что SOCAR будет использовать меньше российской сырой нефти». По данным французской аналитической компании Kpler, в сентябре-октябре 2025 года этот завод перерабатывал около 210 тысяч баррелей нефти в сутки, и почти вся она была российской. Казахстанскую марку KEBCO предприятие закупало лишь единожды в текущем году и ни разу — в прошлом.

Другой крупный турецкий нефтеперерабатывающий завод — Tupras — тоже нарастил закупки нефти, схожей по качеству с Urals, в том числе из Ирана. Два источника Reuters считают, что владеющая этим НПЗ одноименная компания, скоро полностью откажется от использования российской нефти на одном из своих заводов, чтобы не попасть под санкции и сохранить экспорт топлива в Европу.

Tupras в этом году уже диверсифицировала свои поставки сырой нефти, купив первую партию из Бразилии, а в настоящее время ожидает получения второй партии ангольской нефти, которая должна прибыть в начале ноября.

По данным Kpler, в январе — октябре Турция импортировала около 669 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, из которых 317 тысяч (47%) составляла российская нефть. За аналогичный период 2024 года страна ввозила 580 тысяч баррелей нефти в сутки, из которых 333 тысячи баррелей были из России.

23 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило, что президент страны Дональд Трамп подписал указ о введении масштабных санкций против российского энергетического сектора. Под ограничения попали все организации, прямо или косвенно принадлежащие «Роснефти» и «Лукойлу» не меньше чем на 50%. Вскоре после этого Евросоюз запретил любые сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».