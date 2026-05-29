Турция освободила новых резидентов от налогов на зарубежные доходы на 20 лет. Это касается только иностранцев, поселившихся в стране после 1 января 2026 года и не живших там как минимум три года до переезда, пишет Yeniçağ.

Новшество стало частью налоговой реформы, принятой парламентом страны 21 мая по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Она нацелена на привлечение мирового капитала и инвестиций в высокотехнологичные отрасли.

Газета назвала реформу исторической: пакет законов о налоговых льготах и снятии налогового бремени стал одним из самых масштабных в республике за все время.

У Эрдогана есть 15 дней для официальной публикации новых законов, при этом у него нет права вето, поскольку он же их и продвигал.

Самой радикальной смягчающей мерой стало именно 20-летнее освобождение от налогов для новых резидентов. Зарубежные доходы, с которых в этот срок не будут взимать налог, включают зарплаты, дивиденды, прибыль от аренды и инвестиций.

Помимо этого, налог на наследство и дарение для новых резидентов снизили до символического 1% — вместо прежней прогрессивной шкалы, доходившей до 30%.

При этом внутри Турции подоходный налог для таких лиц не изменится: его стандартные ставки сохраняются в диапазоне от 15% до 40%.

В целом пакет законов вводит налоговые льготы на миллиарды лир, говорится в публикации.

Среди прочего уже в восьмой раз в Турции вводится амнистия капиталов, отмечает портал новостей об инвестиционной миграции IMI Daily. Амнистия позволит физическим и юридическим лицам декларировать зарубежные активы, включая наличные деньги, золото и ценные бумаги, через турецкие банки или брокерские фирмы.

Декларации должны быть поданы до 31 июля 2027 года, а иностранные активы должны быть переведены в Турцию в течение двух месяцев. При этом средства можно забрать из турецких финансовых организаций сразу же, но тогда ставка налога будет максимальной — 5%. Если же оставить их там, то ставка снизится от 4% за один год до 0% за пять лет.

Задекларированные суммы будут защищены от налоговых проверок и штрафов.

Турецкая оппозиция раскритиковала положение об амнистии капиталов, утверждая, что подобные меры в прошлом позволили незаконно ввозить средства в страну.