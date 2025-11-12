Турецкие власти подтвердили сообщения о гибели 20 военнослужащих, находившихся в самолете С-130, который разбился на границе Грузии и Азербайджана. Их имена и звания обнародовал в соцсети X министр обороны страны Яшар Гюлер. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, которые повлекли смерть человека.

«Наши доблестные воины погибли 11 ноября 2025 года, когда наш военно-транспортный самолет C-130, возвращавшийся из Азербайджана, потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы. От себя лично и от имени всех сотрудников Министерства национальной обороны я желаю милости Аллаха нашим павшим героям и выражаю самые глубокие соболезнования их скорбящим семьям и нашему благородному народу», — сообщил Гюлер.

О крушении военного самолета, который летел в Турцию из Азербайджана, стало известно 11 ноября. Согласно заявлению грузинского МВД, судно разбилось в муниципалитете Сигнахи в пяти километрах от границы с Азербайджаном.

На первых кадрах было видно, как самолет стремительно падает, оставляя за собой дымовой шлейф. По данным Reuters, достоверность этих кадров пока не установлена.

Узнав о происшествии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал речь, с которой выступал в Анкаре, и почтил память погибших, назвав их «нашими мучениками». Турецкий лидер также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив с ним «трагическую новость о гибели военнослужащих», уточняет издание.

Соболезнования в связи с трагедией выразил генсек НАТО Марк Рютте, посол США в Турции Том Баррак и представители компании Lockheed Martin, которая производит самолеты C-130 Hercules.

По данным Грузнавигации, судно вылетело из азербайджанского города Гянджа и уже через несколько минут после отправления пропало с радаров. Сигналов бедствия от экипажа С-130 при этом не поступало.

Минобороны Турции совместно с правительствами Грузии и Азербайджана организовало поисково-спасательную операцию. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть человека. Причина крушения пока остается неизвестной.

В июле 2024 года в Грузии во время учений разбился военный самолет Су-25. На борту находился пилот авиации и воздушного командования Сил обороны страны Кахабер Зурабашвили. Грузинское Минобороны тогда инициировало расследование для установления обстоятельств крушения.