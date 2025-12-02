Турция заявила Украине о своей реакции в связи с атаками на танкеры в Черном море у турецких берегов. Об этом сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Анкаре.

«Украинской стороне, в частности, службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море», — цитирует его агентство.

Комментарий последовал за атакой на танкер Midvolga 2, ходящий под российским флагом и перевозивший подсолнечное масло.

В Росморречфлоте заявили «Интерфаксу», что теплоход был атакован беспилотным летательным аппаратом, сообщение об этом поступило в 8 утра 2 декабря.

«Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет. Связь с судном и судовладельцем установлена», — сказали в федеральном агентстве, добавив, что пострадавших нет.

Телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash утверждали, что осколочные ранения получили двое — капитан и механик, которым оказали помощь на месте. Baza писала со ссылкой на представителя компании-судовладельца, что дрон-камикадзе, начиненный шрапнелью, врезался в ходовую рубку, когда там находились члены команды.

Телеграм-каналы назвали разное общее число людей на борту — от 13 до 15. Главное управление по морским делам Турции, а также ее Министерство транспорта и инфраструктуры сообщили, что на судне находятся 13 человек, у которых нет проблем со здоровьем. Судно с работающими двигателями самостоятельно направилось в турецкий порт Синоп.

Турецкие и российские СМИ пишут, что судно следовало из России в Грузию. Журналистка Ксения Собчак утверждает, что это неверная информация, и что танкер направлялся в Турцию. По данным ее источников, конечной точкой маршрута был порт Мерсин. В момент атаки судно находилось в 75 милях от турецкого берега в нейтральных водах, написала она в своем канале «Кровавая барыня».

«Судно перевозило продовольственный гуманитарный груз — растительное масло. Судно не санкционное и это реально акт терроризма со стороны ВСУ», — привела Собчак слова источников своего медиахолдинга «Осторожно Media».

В конце ноября в Черном море у берегов Турции атакам подверглись еще два танкера — Kairos и Virat. Они шли под флагом Гамбии и направлялись в Россию без груза. Оба подали сигналы бедствия 28 ноября — на Kairos было возгорание в районе машинного отделения, на Virat зафиксировали повреждения корпуса, но обошлось без пожара. Еще одна атака дронов была совершена на Virat 29 ноября, писал ТАСС.

Российские дипломатические источники сообщили агентству, что на обоих танкерах находились «мирные российские граждане». По словам источников, жертв не было.

В МИД Турции 30 ноября заявили, что «с обеспокоенностью» воспринимают нападения и поддерживают контакты с заинтересованными сторонами, чтобы избежать эскалации в Черном море.

Тревогу выразил и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, заявив 1 декабря, что эти атаки «угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде».

«Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения», — сказал турецкий лидер (цитата по ТАСС).

В Кремле расценили атаки на танкеры у турецких берегов как посягательство на суверенитет Турции.