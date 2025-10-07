Турция не сможет в ближайшее время отказаться от импорта энергоресурсов из России, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Ekonomim. По мнению колумниста Илькера Турана, резкая смена структуры энергетических поставок создаст серьезные экономические риски для страны и может осложнить отношения с Москвой.

Автор текста отметил, что Анкара связана с Москвой долгосрочными контрактами на поставку природного газа, а дополнительные потребности могут покрываться за счет импорта из Азербайджана. Он подчеркнул, что внезапный отказ от российского топлива нанесет серьезный ущерб турецкой экономике и негативно скажется на отношениях между двумя странами.

«Попытка внезапного изменения системы поставок топлива не только ухудшит отношения с Россией, но и окажется крайне дорогостоящей», — указал Туран.

По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году на российскую нефть приходилось около 66% турецкого импорта, а на российский газ — 41%. В этих условиях, пишет Ekonomim, Анкаре необходимо постепенно расширять «корзину альтернативных поставок», не ставя под угрозу собственную энергобезопасность.

Заявление колумниста прозвучало на фоне обсуждения итогов визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, где он встречался с американским лидером Дональдом Трампом. По данным турецких СМИ, Эрдоган сообщил о планах закупить у США сжиженный природный газ (LNG), однако полностью отказаться от российских энергоресурсов Анкара не готова.

В публикации также подчеркивается, что разногласия по энергетике остаются одним из ключевых препятствий для налаживания устойчивых отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Ранее министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявлял, что в зимний период страна продолжит закупки российского газа для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Он отметил, что диверсификация поставок — долгосрочная цель Анкары, однако обеспечить энергетическую безопасность без российского топлива в краткосрочной перспективе невозможно.