К подрыву железной дороги в Польше причастны двое граждан Украины. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время выступления в сейме. Политик утверждает, что подозреваемые украинцы долгое время «сотрудничали с российской разведкой».

«Идентифицированные лица — двое граждан Украины. Они длительное время сотрудничали с российской разведкой. Были сделаны их фотографии», — передает слова польского премьера портал Onet.pl.

На выходных на участке Варшава — Люблин произошло два инцидента. В результате первого взрывное устройство уничтожило железнодорожное полотно в городе Мика. Во время второго повреждения получила тяговая сеть в районе станции в Пулавах, и машинист экстренно остановил поезд почти с 500 пассажирами.

«В обоих случаях мы уверены, что это были преднамеренные действия. Их целью было вызвать железнодорожную катастрофу», — подчеркнул Туск.

По его словам, этой информацией власти обязаны «польским мужчинам и женщинам», которые помогли спецслужбам «выявить виновных».

Ранее в официальном заявлении прокуратуры говорилось, что действия были «направлены против железнодорожной инфраструктуры и совершены в интересах иностранной разведки против Республики Польша».

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский утверждал, что теракт был и инициирован спецслужбами «с Востока».