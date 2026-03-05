На танкере у берегов Кувейта произошел взрыв, это привело к утечке нефти, сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

«Капитан танкера, стоявшего на якоре, сообщил, что видел и слышал сильный взрыв с левого борта, а затем видел небольшое судно, покидающее район», — сказано в сообщении.

UKMTO уточнило, что нефтяной танкер стоял на якоре в 30 морских милях (55 км) к юго-востоку от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир. Экипаж судна находится в безопасности, название и принадлежность танкера не называется.

По данным МВД Кувейта, что ЧП произошло за пределами территориальных вод страны. Reuters пишет, что было зафиксировано попадание нефти в воду из грузового резервуара.

«Что потенциально может нанести вред окружающей среде, при этом судно начало набирать воду. Никто из членов экипажа не пострадал», — отмечает агентство.

Накануне Минтранс России подтвердил, что ВСУ с помощью безэкипажных катеров атаковали российский судно-газовоз Средиземного море. По данным ведомства, атака была совершена с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

Вооруженные силы Мальты сообщили, что получили сигнал бедствия с судна и нашли его в районе проведения поисково-спасательной операции. В Минобороны Мальты пояснили, что все выжившие находились в спасательной шлюпке на борту ливийского судна. О состоянии самого газовоза не сообщается.