Российское судно-газовоз подверглось нападению в акватории Средиземного море. Атака была совершена при помощи безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Минтранса России.

«3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз «Арктик Метагаз». Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Минтранса, атака была совершена с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. Все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

«Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», — подчеркнули в министерстве.

Также в Минстрансе отметили, что такие действия, которые совершаются «при попустительстве властей государств-членов Евросоюза», не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества.

