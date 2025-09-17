У бывшего главы Бразилии Жаира Болсонару диагностировано онкологическое заболевание. Как передает Reuters со ссылкой на заявление медиков из госпиталя DF Star, у политика выявлена плоскоклеточная карцинома — разновидность рака кожи, обнаруженная на ранней стадии.

Поводом для проведения тщательного медицинского обследования послужило резкое ухудшение состояния здоровья Болсонару. Согласно данным лечебного учреждения, он был доставлен в клинику с симптомами, включавшими сильную рвоту, приступы головокружения и критическое снижение артериального давления.

После проведенного курса терапии его самочувствие стабилизировалось, и семнадцатого сентября его выписали из стационара. Тем не менее, медики подчеркнули, что экс-президенту потребуется продолжительное динамическое наблюдение у врачей-онкологов.

Лечащий врач Болсонару предоставил дополнительные разъяснения относительно проведенного лечения. По его словам, в ходе хирургического вмешательства два злокачественных кожных образования были полностью удалены. Однако, учитывая характер заболевания, для минимизации рисков рецидива и полного исключения появления новых очагов болезни жизненно необходимы систематические и регулярные проверки.

Информация о проблемах со здоровьем Болсонару появилась на фоне резонансного судебного решения, вынесенного в его адрес всего несколькими днями ранее.

Верховный суд Бразилии 12 сентября признал экс-президента виновным в организации попытки государственного переворота, последовавшей за его поражением на выборах 2022 года, и приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

Обвинительный приговор был вынесен большинством голосов судейской коллегии: четверо из пяти судей проголосовали за признание его виновным по пяти пунктам обвинения.

В перечень инкриминируемых Болсонару деяний вошли участие в создании и руководстве вооруженной преступной организацией, непосредственная организация попытки государственного переворота, умысел на насильственное свержение демократического строя, а также нанесение умышленного ущерба объектам государственной собственности и национального культурного наследия.

Судебное решение бразильского суда уже вызвало критическую реакцию со стороны правительства Соединенных Штатов.

По итогам президентских выборов в Бразилии, состоявшихся в конце октября 2022 года, победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва, главный политический оппонент Болсонару.

Вскоре после церемонии инаугурации нового главы государства сторонники побежденного кандидата организовали акции протеста, которые переросли в штурм ключевых правительственных зданий, включая корпуса парламента, Верховного суда и президентскую резиденцию. Эти инциденты были квалифицированы властями как попытка государственного переворота, что послужило основанием для начала масштабного расследования со стороны правоохранительных органов.

Болсонару, не признающий себя виновным, с июня 2023 года отстранён от участия в выборах и в настоящее время находится под домашним арестом. Его помещение в тюрьму отложено до окончательного рассмотрения всех апелляций по его делу.