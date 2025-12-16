Генпрокуратура подала новый иск к участникам челябинской группировки «Махонинские»*, выяснил «Коммерсантъ». Ведомство просит обратить в доход государства активы, стоимость которых превысила 1,3 млрд рублей. В их числе недвижимость, предприятия, деньги и 17 единиц оружия.

По данным газеты, всего в собственности «Махонинских»* находятся 76 объектов недвижимости, включая земельные участки, квартиры и здания, семь автомобилей, акции и доли в нескольких компаниях. Среди них ООО Бис и ООО «Премиум», которые владеют свыше 10 км теплотрассы в Челябинске.

Кроме того, участникам группировки принадлежат предметы роскоши, драгоценности, 17 единиц оружия, большинство из которого — охотничье. Цены на некоторые виды ружей, находящихся во владении «Махонинских»*, доходят до 1,5 млн рублей, отмечает «Коммерсантъ».

Ранее суд уже изымал у «Махонинских»* имущество, этому также предшествовал иск Генпрокуратуры. Тогда группировка лишилась активов на общую сумму в 5,2 млрд рублей.

Организатор ОПГ «Махонинские»* — Александр Махонин — был задержан 14 ноября. Против него возбудили дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Портал 74.RU писал, что сотрудники МВД и ФСБ задержали мужчину на крыльце Советского суда в Челябинске, где проходило заседание, по результатом которого группировку признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории России.

Спустя два дня суд отправил Александра Махонина под домашний арест на срок 1 месяц 10 суток. Его брата Андрея Махонина объявили в розыск. Уголовное дело по ст. 210 УК также было возбуждено против других участников группировки.

*объединение «Махонинские» признано в России экстремистским и запрещено

