Полиция проверит блогера Дарью Митрохину (Мамуся), дочь которой в прямом эфире заявила, что «найдет себе парня на СВО», чтобы получить выплаты за его гибель. Фрагмент трансляции публикует Mash Siberia.

На записи дочь стримерши смеется и говорит, что найдет себе парня, который «поедет на СВО», где «он умрет, а у меня будут бабосики». В ответ мать называет ее «дурой» и обещает оторвать голову.

По данным телеканала ТВЦ, девочке десять лет. Такую «идею» ей якобы рассказали подружки в компьютерной игре Roblox. После того, как история получила резонанс, она извинилась и сказала, что наказана на неделю и будет сидеть все это время без телефона.

«Я очень сильно хочу извиниться за то, что я сказала на прямом эфире. <…> Мне очень стыдно. У меня есть игра Roblox, где у меня есть подружки, и они все так говорят. Мне мама удалила эту игру», — сказала девочка.

Как пишет Mash Siberia, мнение зрителей стрима о произошедшем разделилось: одни называют это детской шалостью, другие — просят наказать родителей. Новосибирское МВД начало процессуальную проверку из-за высказывания «неустановленного лица».

Дарья Митрохина — многодетная мать, у нее пятеро детей. Как указано в описании к выпуску программы «Мужское/Женское» на Первом канале, в котором Митрохина принимала участие в августе 2024 года, женщина воспитывает детей от трех разных мужчин и «ведет видеоблоги, в которых просит подписчиков помочь ей финансово».

Митрохина росла в детском доме, куда попала в десять лет. После она окончила колледж в селе Кочки Новосибирской области, а затем переехала в Доволенский район, где жили многие ее родственники.

Блог женщина начала вести из-за третьего мужа. Как пишет «Горсайт», изначально прямые эфиры вел он, а Митрохина присоединилась к блогерской деятельности после того, как мужчину заключили под стражу. В одном из прямых эфиров стримерша спросила своих детей, нравится ли им, что она выпивает, на что они начали отрицательно качать головой.

«Это одно единственное. Этот прямой эфир вела несколько месяцев назад. Мы отмечали праздник, выпивали. Сейчас понимаю, что была неправа», — утверждала Митрохина в разговоре с «Горсайтом»

«Осторожно, новости» пишут, что семья Митрохиной уже состояла на учете. После ток-шоу «Мужское/ Женское» девушка якобы стала ходить в храм и «исправилась».