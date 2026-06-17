Руководитель фракции «Справедливая России», депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал от правительства остановить экспорт энергоносителей, обогащенного урана и ключевых для оборонной промышленности металлов в страны ЕС и НАТО, а также ограничить транзит товаров из Юго-Восточной Азии. Об этом сам парламентарий рассказал RTVI.

Миронов напомнил, что ранее в Литве стартовали учения НАТО «Отважный кабан — 2026», в рамках которых армии стран альянса отрабатывают блокаду Калининградской области и нанесение ударов по ней. Параллельно во Франции завершается саммит лидеров стран G7 («Большой семерки»), участники которого обязались нарастить давление на российскую экономику и усилить поддержку Украины в военном противостоянии России, обратил внимание депутат.

«Наши враги делают все, чтобы затянуть локальный конфликт на Украине перед большим нападением. В ЕС и НАТО уже не скрывают, что готовят нам войну. И даже открыто проводят учения, на которых отрабатывают нападение и блокаду Калининградской области. У меня только один вопрос: зачем мы продолжаем помогать им готовиться к войне?» — заявил Миронов.

Он отметил, что необходимо как можно скорее прекратить поставлять недружественным странам энергоносители и ключевые металлы, необходимые в энергетике, машиностроении, автопроме, авиастроении и оборонной промышленности.