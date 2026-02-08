Неизвестный истец решил оспорить завещание дизайнера Chanel Карла Лагерфельда через семь лет после его смерти. Об этом распорядитель его имущества Кристиан Буассон сообщил племянникам модельера, которых он вычеркнул из числа наследников.

По словам юриста, поданное в суд исковое заявление не затрагивает сумму, которую Лагерфельд оставил на содержание своей любимой кошки Шупетт.

На момент смерти в 2019 году в возрасте 85 лет дизайнер не имел ни жены, ни детей, ни других близких родственников. В завещании, составленном в апреле 2016 года, он исключил из круга наследников детей своих покойных братьев и сестер.

В результате его состояние, которое оценивалось примерно в 200 млн евро, досталось узкому кругу доверенных лиц. Среди них — крестник Лагерфельда Хадсон Крёниг, модели Брэд Крёниг и Батист Джабикони, а также помощник и телохранитель Себастьян Жондо. Джабикони называл себя «главным наследником» и утверждал, что когда-то дизайнер хотел его усыновить.

Недавно потомки покойных сестер Лагерфельда — умершей в 2015 году Кристианы Джонсон и Теи фон дер Шуленбург, которая вышла за представителя аристократического рода Шуленбург и скончалась в 1997 году, — получили от душеприказчика уведомление о том, что «толкование завещания оспаривается».

Лагерфельд жил и умер в Париже, но своим «основным местом жительства» всегда называл Монако. Законы этого карликового государства теоретически могут распространяться на его наследство в той же степени, как и французские, а они определяют законными наследниками ближайших родственников. Однако для оспаривания завещания истцу придется доказать, что модельер подписывал этот документ в невменяемом состоянии.

Немецкие СМИ отмечают, что пересмотр завещания не коснется наследства, которое Лагерфельд оставил своей любимице — 14-летней пушистой белой голубоглазой бирманской кошке, которую купил у другого своего наследника Джабикони. Модельер отписал своей экономке Франсуазе Касоте дом с садом во Франции и солидный банковский счет в обмен на гарантию пожизненной заботы о Шупетт. Поскольку это распоряжение было отдано им задолго до смерти, оспорить его вместе с завещанием юридически невозможно.

Шупетт ведет роскошный образ жизни, ест из фарфоровой посуды, спит на лежанке из ткани Chanel и ездит к ветеринару в переносках Louis Vuitton. Сразу после смерти Лагерфельда многие СМИ высказывали предположение, что кошка станет единственной его наследницей.