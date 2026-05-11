Израиль планирует свести к нулю американскую финансовую поддержку в рамках военного сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью CBS.

«Я говорил это президенту Трампу. Я говорил это своему народу. У них отвисли челюсти», — сказал Нетаньяху.

Он напомнил, что военная помощь со стороны Вашингтона всегда была предметом двустороннего консенсуса в США и сейчас ее ежегодный объем составляет $3,8 млрд.

Нетаньяху также обратил внимание на то, что эта линия сотрудничества двух государств оказывается под новым политическим давлением на фоне меняющегося отношения общества к Израилю.

«Я хочу свести к нулю американскую финансовую составляющую нашего военного сотрудничества», — подчеркнул премьер-министр Израиля.

Отвечая на вопрос о возможных сроках реализации такого решения, он рассказал о своем предложении немедленно приступить к реализации своего плана и завершить его в течение следующего десятилетия.

«Но я хочу начать сейчас. Я не хочу ждать следующего Конгресса», — добавил политик.

Ранее старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская рассказала RTVI о существенном спаде поддержки Израиля среди молодого населения США.

В частности, она обратила внимание на один из факторов этой динамики, а именно митинги в кампусах американских университетов, которые «довольно жестко подавляются для демократических Соединенных Штатов».

Причиной такого положения дел Войтоловская назвала ухудшение экономических условий для менее обеспеченных слоев населения, что приводит к протестам против финансирования внешних конфликтов, не затрагивающих США напрямую.