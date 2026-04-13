Молодые поколения американцев хотят, чтобы их страна не участвовала в военных конфликтах, а вкладывала деньги в свою экономику. Кроме того, молодежь в США гораздо меньше поддерживает Израиль, чем старшие поколения. Об этом старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская рассказала в программе «Что это было» на RTVI, отвечая на вопрос о сегодняшних настроениях в американском обществе.

«Американский народ очень прагматичный. Он реагирует только на то, что бьет по его карману или непосредственно происходит у него перед носом», — заявила Войтоловская. Гражданам США не очень интересно, кто у них министр обороны или генеральный прокурор, пока не растут цены на бензин и продукты, отметила эксперт.

«Когда американцы слышат о военных действиях, уже включается некоторый «синдром Вьетнама» — или «синдром Ирака», как его сейчас называют», — продолжила Войтоловская.

Ни одна война не обходится без гибели солдат, напомнила она. «Соответственно, американцы всегда спрашивают: а зачем, почему мы туда полезли, зачем нам нужен этот Иран? И у этого есть очень интересные последствия», — отметила собеседница RTVI.

Например, среди молодого населения США очень сильно падает уровень поддержки Израиля, рассказала сотрудница ИМЭМО РАН.

«Митинги, которые мы видим последние годы в кампусах университетов прежде всего, но и на улицах (которые довольно жестоко подавляются, надо сказать, для демократических Соединенных Штатов) — они показывают нам эту динамику», — рассуждает Войтоловская.

Старшее поколение в США — «очень произраильское», но молодежь не сильно поддерживает Израиль, подчеркнула она. «И молодежь не хочет, чтобы Соединенные Штаты воевали. Молодежь хочет, чтоб Соединенные Штаты вкладывались во внутреннюю политику, во внутреннюю экономику», — добавила Войтоловская.

Всё это связано не конкретно с нынешним президентом с Дональдом Трампом, а с очень длительными процессами в Штатах, утверждает эксперт.

«Американская мечта о том, что «мои дети будут жить богаче, чем я» — то, что привлекало в 1950-е годы к Америке, — очень давно не выполняется. Сегодняшние молодые американцы живут не лучше, а хуже. Каждое новое поколение живет еще хуже», — пояснила Войтоловская.

Экономика в США развивается так, что «богатые начинают жить богаче, а бедные начинают жить беднее», говорит эксперт. «Эта вилка все ширится и ширится. Поэтому люди не хотят спонсировать какие-то внешние конфликты, напрямую не затрагивающие Соединенные Штаты», — заключила Войтоловская.