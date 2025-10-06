Суд арестовал имущество бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, который с июля находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции. Общая стоимость активов превышает 25 млн рублей, сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК России.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Стригунова судом наложен арест на общую сумму более 25 млн рублей», — заявили в ведомстве.

О возбуждении дела против Стригунова стало известно 7 июля. В нем фигурируют один эпизод злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), и три эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Статья о взятках — более тяжкая, максимальное наказание по данной части — 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в сентябре 2014 года МВД России заключило «многомиллионный» госконтракт с ООО «СУ “Ремстройторг”» на строительство учебного центра в Кемеровской области. Стригунов должен был контролировать выполнение контракта.

По версии следствия, экс-замглавы Росгвардии заведомо знал, что будущий учебный центр не мог использоваться полноценно из-за несоответствия площади отведенного под него земельного участка, а также из-за близости к аэропорту. Но, несмотря на это, Стригунов велел подчиненным организовать его строительство.

«В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере, в сумме свыше 2 млрд рублей», — сообщает военное следствие.

Оно также считает, что в 2012—2014 годах Стригунов получил от представителей нескольких коммерческих фирм взятки в общей сумме более 66 млн рублей, в ответ он обеспечивал им покровительство при выполнении «многомиллионных» госконтрактов на строительные работы.

Причастность Стригунова к этим преступлениям была установлена в результате совместных мероприятий военных следователей, сотрудников Департамента военной контрразведки ФСБ и Главного управления собственной безопасности Росгвардии, сообщала официальный представитель СК Светлана Петренко. Экс-заместителя главкома войск нацгвардии задержали в Москве и избрали мерой пресечения заключение под стражу.

В связи с оборонным госконтрактом в Кемеровской области в 2012—2014 годах с участием того же ООО «СК «Ремстройторг» под арестом также находится бывший замначальника тыла внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Владимир Панов. Его обвиняют в получении взятки от представителей этой компании в сумме 37 млн рублей. В середине сентября в ходе обысков у него в особняке изъяли более 21 млн рублей.