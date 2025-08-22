Бывший директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент», дочерней компании городского управления строительства Шымкента, Ернар Жиенбай приговорен к 9 годам лишения свободы за покушение на замглавы города Руслана Берденова. Мотивом преступления суд признал «служебные разногласия».

В третьем по величине городе Казахстана Шымкенте завершился уголовный процесс, по одному из самых громких уголовных дел последних лет — покушению на убийство заместителя акима (мэра) города. Преступления в отношении чиновников такого уровня нетипичны для Казахстана: опрошенные RTVI эксперты с трудом назвали порядка пяти таких случаев за последние 25 лет. Дело любопытно еще и тем, что в качестве мотивов покушения назывались ревность, шантаж, а в результате все оказалось связано с «служебными разногласиями».

Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента Жиенбай был признан виновным в убийстве (статья 99, часть 1, УК РК), а также в приготовлении к преступлению и покушении на преступление, которое не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам (статья 24, часть 3, УК РК), и приговорен к девяти годам заключения.

«Подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, из-за возникших неприязненных отношений, покушался на убийство заместителя акима города, выстрелив в него пять раз из охотничьего ружья. Из-за того, что у подсудимого закончились патроны, а также ввиду сопротивления потерпевшего и помощи очевидцев, Жиенбай не смог довести свой умысел до конца», — говорится в приговоре суда..

Обвинение запрашивало для подсудимого 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Как заявил прокурор, мотивом нападения стало служебное разногласие.

Покушение на Берденова произошло 21 апреля у здания акимата Шымкента. Ернар Жиенбай произвел 5 выстрелов из карабина марки «Сайга-12», когда Берденов выходил вечером после работы из здания городской администрации. Помешал покушению личный водитель чиновника, ожидавший шефа, который сбил машиной стрелявшего. Жиенбая задержали на месте. Берденова же госпитализировали с тяжелыми ранениями, он перенес несколько операций, последняя была 13 августа.

Жиенбай в ходе судебного заседания заявил, что мотивом преступления была ревность, поскольку его супруга постоянно ставила ему в пример внешность и поведение Берденова. Также Жиенбай увидел, что потерпевший ставит лайки в под постами в соцсетях его жены. Обвиняемый заявил, что просто хотел напугать Берденова. Позже Жиенбай выдвинул еще одну версию — якобы Берденов пытался заставить его оговорить акима (мэра) Шымкента Габита Сыздыкбекова, посулив за это ему прощение за служебные промахи.

Берденов отрицал данные версии, сообщив, что не знаком ни с супругой, ни вообще с какими-либо родственниками Жиенбая. По его словам, причиной конфликта были служебные разногласия. Берденов в ходе судебного заседания рассказал, что во время одного из совещаний, посвященных модернизации жилого фонда Шымкента, которым должна была заниматься фирма, который руководил Жиенбай, тот не смог предоставить информацию ни о расходовании средств, ни о подрядчиках, ни о тендерах, ни о количестве домов, где велись работы.

По словам Берденова, он сказал Жиенбаю, что «мы не сможем с вами работать в таких условиях». Тот в свою очередь заявил, что может уволиться, на что Берденов заявил — увольняйтесь. Через неделю ему позвонил один из сотрудников акимата и сказал, что ему звонил Жиенбай, заявивший, что «либо убьет Берденова, либо умрет сам». По словам чиновника, он тогда не придал этим словам значение. Сам Жиенбай также звонил Берденову и просил дать ему несколько месяцев «для завершения дел», с чем, по словам Берденова, согласился. Тем не менее 21 апреля произошло покушение.