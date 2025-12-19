На входе в Гостиный двор, где состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, при досмотре забирают у посетителей квашеную капусту, энергетики и мандарины. Об этом пишет РИА «Новости».

Запрещенные для проноса в зал предметы убирают в подготовленные для этого контейнеры у рамок металлодетекторов. Там уже оказались спреи, капли для носа, шоколадные батончики и различные напитки. По словам организаторов, после окончания посетители смогут забрать изъятые предметы.

В список запрещенных на «Итогах года» предметов также включены портативные зарядные устройства, вейпы, огнеопасные изделия и взрывчатые вещества, баннеры, флаги и древки для них, лазерные указки, фонари и все виды беспилотников.

Как пишет MSK1, у Гостиного двора с раннего утра возникла очередь из журналистов вдоль улицы Варварка, где были установлены металлические ограждения. В настоящий момент улицы, прилегающие к Гостиному двору, остаются закрытыми для автомобилей, а по улицам Ильинка и Варварка продолжает движение лишь общественный транспорт.

Сообщается, что федеральные каналы освободили три часа эфирного времени для трансляции «Итогов года с Владимиром Путиным». Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, наиболее популярной темой среди вопросов, которые поступили от россиян, стала социальная политика — на эту сферу приходится 20% обращений.

Также большое количество запросов пришло по таким темам, как государство и общество (11%), инфраструктура (11%), проблемы жилья (10%), экономика (9%), специальная военная операция (8%), здравоохранение (7%) и ЖКХ (7%).