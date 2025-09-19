Родственники бывшего главы Минобороны Украины Рустема Умерова — нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — владеют квартирами и виллами в США. Об этом сообщает украинский Центр по борьбе с коррупцией.

Всего во владении семьи экс-главы ведомства восемь три квартиры во Флориде, одна — в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами.

В декларациях Умерова указано, что его супруга Лейля Умерова с октября 2019 года арендует квартиру площадью 137,4 кв м. во Флориде. Этой квартирой, сказано в документе, пользуются также сам секретарь СНБО и трое его детей.

Также жена бывшего министра зарегистрирована еще в одной квартире в том же штате площадью 134,5 кв. м. В третьей квартире во Флориде зарегистрировался его отец Энвер Умеров. Также в сообщении фигурирует имя брата секретаря СНБО Аслана Омера Киримлы.

Центр по борьбе с коррупцией начал расследование в отношении Умерова в январе 2025 года.

Украинский Центр противодействия коррупции был создан в 2012 году юристом Дарьей Каленюк и общественным деятелем Виталием Шабуниным.

Американский журналист Джон Марк Дуган позже заявил РЕН ТВ, что бывший глава Минобороны официально не имеет ни одного объекта недвижимости в США. По его словам, счета Умерова были оформлены на подставную компанию, один из адресов — на компанию из Делавэра.

Дуган заявил, что секретарь СНБО потратил около $8 млн для покупки своей недвижимости.

Комментируя расследование центра, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Умеров «нормально наклянчили на „защиту Европы от агрессора“».