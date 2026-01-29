Задержан водитель перевернувшегося на Байкале УАЗ. По данным Следственного комитета России, у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал.

«В следственные органы СК России по Иркутской области доставлен 41-летний водитель внедорожника, допустивший его опрокидывание на льду Байкала, в результате чего погибла туристка», — сказано в сообщении ведомства.

Водителя задержали и допросили. Следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне в Ольхонском районе Иркутской области перевернулся внедорожник, провалившийся в расщелину во льду на озере Байкал. В результате погибла 75-летняя туристка. По версии Shot, УАЗ перевозил туристов из Китая. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль лежит колесами вверх на льду. Рядом с ним разбросаны предметы, похожие на детали от машины и термосы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Ольхонского района.