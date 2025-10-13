В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, задержаны трое россиян, причастных к его подготовке, а также выходец из Центральной Азии, который должен был стать исполнителем. Об этом сообщили в понедельник, 13 октября, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Организаторами готовившегося покушения там назвали украинские спецслужбы и главарей «Исламского государства» (ИГ)*.

Согласно сообщению ФСБ, выходца из центральноазиатского государства завербовал «в интересах украинских спецслужб» Саидакбар Гуломов 1979 года рождения, которого Россия и Узбекистан объявили в международный розыск как одного из действующих членов ИГ*. Он внесен в список террористов, пишет RT со ссылкой на базы МВД и Росфинмониторинга.

На видеокадрах, распространенных пресс-службой ФСБ, видно, как робот-сапер подъезжает к лежащему на дороге велосипеду, затем с небольшого расстояния снято, как велосипед взрывается.

После этого следуют кадры задержания мужчины на улице вечером, двое в гражданской одежде и кепках скручивают его и ведут вниз головой к машине. Затем, в кабинете, задержанный, чье лицо заблюрено, говорит на камеру, что приехал в Россию «по заданию члена ИГ* Гуломова, чтобы совершить теракты».

«Когда я следил, наблюдал, в то время он мне сказал большого военного убить. Вот тогда я понял: это задание Украины», — говорит мужчина на видео.

По его словам, ему передали «через дроны» компоненты бомбы, которую он должен был подготовить и оставить около подъезда.

В ФСБ считают, что Гуломов, находясь на Украине, «по заданию украинских кураторов и стран Западной Европы» дистанционно направлял предполагаемого исполнителя через различные мессенджеры, снабжая его деньгами и информацией о будущей жертве. Украинские спецслужбы перебросили в Россию компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) и его начинку с помощью беспилотников, утверждается в релизе.

«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель», — заявили в ФСБ

Российская спецслужба считает Гуломова причастным к убийству при взрыве в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года, а организатором покушения — украинскую военную разведку. Как указали в ЦОС, это «еще раз свидетельствует о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями».

Что касается троих задержанных россиян, то ФСБ также обвиняет их в причастности к администрированию SIM-боксов и GSM-шлюзов (абонентских терминалов пропуска трафика). Как поясняет спецслужба, такие терминалы могут использоваться для организации агентурной связи и координации деятельности украинских кол-центров на территории России с целью мошенничества и иной противоправной деятельности.

На видео ФСБ показан допрос молодого человека, чье лицо заблюрено. Он рассказывает, что ему предложили работу «на кол-центре, связанном с украинской разведкой», а также говорит, что по приезде в Москву получил аппаратуру и сим-карты, после чего по указанию связался с человеком, который предложил ему в качестве работы «прикрепить противоугонным замком велосипед». Видео заканчивается кадрами из квартиры с задержанными. Также показаны многоканальные шлюзы.

По факту предотвращенного преступления следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ или устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК).

* организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена