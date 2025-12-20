Вечером 20 декабря в подмосковной Сходне (ранее город, теперь микрорайон города Химки) произошел взрыв. В результате погиб 15-летний подросток, его приятель и пожилая женщина получили ранения.

Информацию о гибели ребенка подтвердила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова, пишет ТАСС. Получивший ранения подросток и женщина были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени.

Инцидент произошел в Банном переулке. Телеграм-канал Ксении Собчак приводит слова подростка, согласно которым он с приятелями взрывал петарды, в частности «Корсар».

«Когда мы уходили, некоторые несовершеннолетние были пьяные. Я решаюсь зажечь первый «Корсар», зажигаю, кидаю и слышу большой взрыв, меня оглушило. Там тип горел, я видел. Я сначала ногами пытался его потушить, но потом перестал, думал ему больно. Шапкой пытался потушить», — цитирует школьника «Кровавая барыня».

SHOT пишет, что подростки нашли в лесу регенеративные патроны РП-4 (элемент противогаза). Они якобы положили находку в рюкзак, чтобы позднее ее изучить. Не исключено, что патроны они пытались подорвать при помощи петард. В результате детонации обломки попали одному из мальчиков в сердце.

Официально версия о регенеративном патроне не подтверждена.

В первой половине ноября в подмосковном Красногорске 10-летний мальчик получил тяжелую травму, подняв взрывное устройство, замаскированной 10-рублевой купюрой.

Школьник шел на тренировку по кикбоксингу и во дворе дома по Пионерской улице увидел упаковку с банкнотой. Подросток поднял ее и раздался взрыв. В результате ребенок лишился нескольких пальцев.