Песни «Опиум для никого» и «Моряк» группы «Агата Кристи» после временного исчезновения вновь появились на российских стриминговых сервисах в отредактированном виде. Они доступны для прослушивания в составе сборников «Ностальгия» и «Избранное».

Из обновленных версий композиций были удалены упоминания наркотических веществ — опиума, гашиша и кокаина. Также было изменено название песни «Опиум для никого», которая получила сокращенный вариант «Для никого».

Из трех альбомов, на исчезновение которых со стриминговых платформ обратили внимание поклонники — «Декаданс», «Опиум» и «Ураган», в настоящий момент доступен только «Ураган». Песни с двух других пластинок в неполном объеме представлены на сборниках группы.

Сооснователь «Агаты Кристи» Вадим Самойлов на концерте в Москве 28 февраля перед исполнением песни «Опиум для никого» предположил, что эта композиция больше не будет исполняться вживую.

«Вы знаете, может так статься — ну, по крайней мере, до каких-то разбирательств — что мы следующую песню споем с вами вместе в последний раз. Ну и что? Пускай мы ее споем так, как в последний раз. И да здравствует музыка!» — сказал он.

Ранее в интервью для «»Радио 40″ Калуга» Вадим Самойлов пояснил, что три альбома группы пропали со стриминговых площадок в связи с положениями закона о запрете пропаганды наркотических средств, который вступил в силу с 1 марта.

Помимо песен «Агаты Кристи», изменения в песни на стриминговых сервисах внесли рэперы Гуф, Баста, Pharaoh, Big Baby Tape, Og Buda и АК-47. Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) заменил упоминания наркотиков в своих композициях на слово «Роскомнадзор».

Ранее Российский книжный союз опубликовал перечень книжных изданий, подлежащих специальной маркировке из-за содержания в текстах упоминаний наркотических веществ. В перечень попали книги Виктора Пелевина, Маргариты Симоньян, Артура Конан Дойля, Говарда Лавкравта, Оскара Уайльда, Михаила Елизарова, Сергея Лукьяненко, Эмира Кустурицы и других авторов.

Закон о маркировке художественных произведений, в которых упоминаются наркотические средства, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 600 тыс. рублей в случае нарушения и уголовную ответственность в случае двукратного нарушения запрета в течение года.