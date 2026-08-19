Израиль нанес восемь авиаударов по военной авиабазе Абу-эль-Духур в сирийской провинции Идлиб. Атака могла привести к прямому военному столкновению между Израилем, Турцией и Сирией, заявил посол США в Турции Том Баррак в интервью i24NEWS, сообщает The Defence Blog.

«Турецкие силы не знали, что израильские самолеты направляются к этой конкретной сирийской базе, и не знали, какова была их цель. Поэтому они могли принять решение поднять в воздух истребители, посчитав, что сами подверглись атаке», — сказал Баррак.

По его словам, произошедшее было «серьезным и вызывающим обеспокоенность», однако в результате удара никто не погиб и ситуация не переросла в дальнейшую эскалацию.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что израильские самолеты поразили взлетно-посадочную полосу и склады на территории базы. Удар нанес материальный ущерб, но не привел к жертвам. Абу-эль-Духур расположена примерно в 70 км от турецкой границы. С 2013 года она не использовалась как полноценный военный аэродром, а после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года сирийские власти использовали ее как тренировочный центр для новой сирийской армии.

Удар произошел вскоре после того, как базу посетила турецкая военная делегация. По данным The Defence Blog, Анкара изучала возможность восстановления объекта.

Израиль первоначально не комментировал атаку. Позднее Баррак публично назвал Израиль ответственным за операцию, после чего израильская сторона подтвердила ее проведение.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль и Сирия договорились сохранять «статус-кво в сфере безопасности». По версии израильской стороны, Дамаск оказался «на грани» нарушения договоренностей, разрешив турецким военнослужащим разместиться на базе.

МИД Турции осудил удар как нарушение территориальной целостности Сирии. Сирийское внешнеполитическое ведомство назвало атаку «неоправданной агрессией». Удар также осудила Иордания. По данным i24NEWS, это была первая с марта атака Израиля по объектам сирийских правительственных сил.

Ситуация вокруг Абу-эль-Духура стала очередным эпизодом соперничества Израиля и Турции за влияние и военное присутствие в Сирии. В Израиле опасаются, что Анкара может разместить на сирийских объектах системы ПВО, радары и беспилотники, что ограничило бы возможности израильской авиации действовать в воздушном пространстве страны.

Похожие инциденты произошли в марте 2025 года и позже в апреле. Тогда израильские самолеты нанесли удары по авиабазам Т4 и Пальмира за несколько часов до запланированного визита туда турецкой делегации.