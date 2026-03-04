В ночь на 4 марта российские регионы подверглись атаке беспилотников. По данным Минобороны, было сбито 32 дрона.

21 БПЛА уничтожили над Волгоградской область, по четыре беспилотника — над Ростовской и Белгородской областями, два — над Астраханской областью и один дрон— над территорией Курской области, сообщили в ведомстве.

Волгоградская область

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из дронов попал по многоквартирному дому, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных дома. В Ворошиловском районе — падение беспилотника в нежилой зоне, а в Тракторозаводском районе на улице Батова атаке подверглась квартира в многоквартирном доме.

«Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах», — цитирует Бочарова телегра-канал региональной администрации.

На время работы оперативных служб для жителей Волгограда открыт пункт временного размещения на территории школы № 1, сообщает администрация города. Для жильцов организованы спальные места и горячее питание.

Брянская область

Дроны-камикадзе атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, была повреждена кабина машиниста, пострадавших нет.

«Движение поездов не нарушено. Работают оперативные и экстренные службы», — сказано в сообщении главы региона.

Ростовская область

В ночь на среду над Ростовской областью были перехвачены несколько десятков беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах — Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали», — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, в результате падения обломков дрона на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены (остекление и входная дверь) нежилого посещения. Слюсарь отметил, что данные о последствиях уточняется.

Ограничения в работе аэропортов

В аэропортах Волгограда, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Нижнекамска и Ижевска временно остановлен прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.