Санкт-Петербургский городской суд назначил ЛГБТ*-блогеру Александру Синько 10 лет 1 месяц колонии строгого режима, признав виновным в особо жестоком убийстве оппозиционного активиста Виталия Иоффе и краже его имущества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Убийство было совершено в ночь на 17 сентября 2024 года в квартире дома № 61 по проспекту Науки. По данным правоохранителей, знакомые между собой мужчины с вечера 16 сентября вместе распивали алкогольные напитки, но в какой-то момент начали конфликтовать.

Синько, по данным органов, нашел в квартире нож и, вернувшись с ним в комнату, нанес множество ударов Иоффе по всему телу, в том числе в область головы и шеи.

«После чего Синько, оставив потерпевшего без медицинской помощи, вышел из комнаты, но, полагая, что И. может быть еще жив, вернулся и продолжил наносить лежащему на кровати И. множественные удары ножом по различным частям тела. <…> В общей сложности Синько нанес И. ножом не менее 131 удара», — сказано в судебном релизе.

Затем, как утверждается, Синько забрал мобильный телефон Иоффе и провод от зарядного устройства, а также его джинсы, трусы, ремень, четки, сумку и открытую пачку сигарет и со всеми этими вещами скрылся с места преступления.

Сумму похищенного оценили в 5 тыс. рублей. Имуществом убитого Синько «распорядился по своему усмотрению», говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, Синько изначально настаивал, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных, и утверждал, что конфликт в квартире возник из-за попыток Иоффе домогаться до него.

Однако затем обвиняемый перестал требовать участия присяжных, а в ходе судебного следствия «благодаря исключительно профессионализму судьи», как подчеркивается в релизе, признался, что оговорил убитого, и раскаялся в содеянном.

«Никаких отношений, кроме дружеских, между Синько и потерпевшим не было. Мотивом убийства стала личная неприязнь в ходе конфликта», — говорится в публикации.

Приговор не вступил в законную силу, по закону у сторон есть время на его обжалование.

Явился в полицию и со смехом признался в убийстве

О задержании Синько стало известно в день после убийства Иоффе 17 сентября 2024 года. Петербургские СМИ писали, что 20-летний Синько явился с повинной в полицию Выборга, куда после совершенного преступления приехал на такси, заплатив за поездку 7 тыс. рублей. Почему он прибыл именно в этот город, молодой человек объяснить не смог.

«Александр, известный в активистских кругах как Ешка, приехал в Петербург из Новосибирска. <…> Судя по группам, в которых он был замечен, его больше всего интересовали пацифистские сообщества и гей*-знакомства», — писала «Фонтанка».

Как сейчас сообщает главк Следственного комитета Петербурга, Синько хотел скрыться в Ленобласти, но по дороге рассказал о совершенном преступлении водителю такси, который доставил его в отдел полиции.

«Осторожно, новости» и некоторые другие каналы опубликовали видео, предположительно, из отдела полиции, на котором Синько просит принять у него заявление с признанием в убийстве человека, сопровождая это смехом.

«Mash на Мойке» писал, что после убийства Синько сообщал в своем телеграм-канале, что пытался покончить с собой, но не смог. Также он якобы звонил с телефона Иоффе своим подписчикам, «показывая с истерическим смехом жуткие кадры с исполосованным и окровавленным телом», и спрашивал, как ему поступить дальше. В публикации говорилось, что он будто бы собирался обратиться в правозащитные организации, чтобы те помогли ему бежать из страны.

«Ротонда» рассказывала, что в феврале 2023 года на личной странице во «ВКонтакте» Синько заявлял о том, что ему диагностировали «восемь или десять» психических расстройств. В июне того же года его дважды задерживала полиция — за прогулку вместе с Иоффе, который держал сине-желтые воздушные шары, и за одиночный пикет у Гостиного двора.

Погибшему Виталию Иоффе было 53 года, он бывший книгоиздатель. После начала военной операции он неоднократно выходил на пикеты с пацифистскими плакатами. За участие в протестах его не раз привлекали к административной ответственности.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России