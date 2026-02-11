В Свердловской области заочно арестован бывший заместитель главы министерства ЖКХ и энергетики по региону Сергей Гайда, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов. Меру пресечения для экс-чиновника избрал Первоуральский городской суд.

Гайде вменяют взяточничество в особо крупном размере. Решение о его заочном аресте было принято еще 27 января, а 12 февраля должно состояться слушание по апелляции, поданной защитой. Бывшего замминистра объявили в розыск в середине января, но в карточке на сайте МВД не была указана статья Уголовного кодекса, по которой его разыскивали.

О том, что Гайду объявили в розыск, стало известно в ходе суда над экс-мэром Дегтярска Вадимом Пильниковым, которого обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК). По досудебному соглашению с признанием вины он дал показания на своих подельников. Предположительно в их числе был назван и бывший замминистра.

Сергей Гайда — сын бывшего советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. До 2004 года руководил фондом «Среднеуральское агентство содействия иностранным инвестициям» и ООО «Строймонтажсервис-12», оттуда перешел в правительство области и работал в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Пост замминистра ЖКХ и энергетики занял в марте 2014 года, потом был назначен замглавы министерства соцполитики.

Следствие считает, что именно Гайда в 2020 году организовал сделку между Пильниковым и застройщиком Саррафом Мамедовым: бизнесмен предположительно передавал мэру взятки, за которые его фирма получала муниципальные контракты на строительство домов под расселение аварийного жилья и закупку квартир сиротам. В показаниях бывшего градоначальника утверждается, что как посредник Гайда заработал на этом свыше 1,5 млн рублей.

Приговор Пильникову вынесли прошлым летом, он получил 10 лет колонии строгого режима и семилетний запрет работать на госслужбе. В сентябре при рассмотрении апелляции на приговор областной суд сократил ему срок до восьми лет. Мамедова приговорили к двум годам колонии.

Гайда покинул Россию вскоре после ареста Пильникова. Тогда региональные СМИ предполагали, что он может находиться в Польше.