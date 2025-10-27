Сбежавший из-под конвоя в Казани дезертир Фадис Гарипов сдался полиции, сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, он и приехавший «спасать» его друг на самом деле не похищали конвоира, а угостили пивом, дали 5 тыс. рублей и отпустили.

О побеге военного стало известно 24 октября. Как уточняет «Вечерняя Казань», 32-летний Гарипов, который до июня должен был служить на границе России, после отпуска не вернулся в свою часть к 13 августа, как того требовало командование.

Мужчину объявили в розыск, сам он в это время находился в родных Набережных Челнах с женой Эльвирой и девятилетним ребенком, говорится в статье.

Военного задержали около его квартиры в Набережных Челнах, а затем повезли в Казань, утверждается в материале. В это время Гарипов сумел каким-то образом связаться со своим сослуживцем Александром Черновым, который тоже находился в отпуске и попросить о помощи, сообщает «Вечерняя Казань».

Чернов, как сообщил собеседник издания, на такси поехал вслед за машиной, где был Гарипов, догнав их только в Казани на улице Гвардейской.

«Выбежал [из такси], открыл заднюю дверь конвойной машины и вместе с Фадисом помчались обратно в такси. Вдогонку бросился один из конвоиров и через переднюю дверь такси влетел на заднее кресло к Фадису, да так, что ботинки остались на улице, машина резко поехала и скрылась вместе со всеми», — пишет «Вечерняя Казань».

По словам источника издания, все трое покатались на такси, затем купили алкоголь, угостили конвоира пивом, дали 5 тыс. рублей «за причиненные неудобства» и поехали в Набережные Челны.

После возвращения Гарипову «стало стыдно за проделанное, он самостоятельно явился в отдел полиции и сдался», ему грозит уголовное дело за оставление военной части. Также был задержан и Чернов, которому «могут вменить похищение сотрудника военной полиции», пишет «Вечерняя Казань».

25 октября «Бизнес Online» со ссылкой на источник сообщил, что сбежавшего от конвоя в Казани уклониста задержали в Набережных Челнах. Издание отмечает, что мужчине помогли сбежать вечером 24 октября из транспорта военной комендатуры, когда тот стоял на светофоре, также «похитив сотрудника комендатуры». После этого в городе был объявлен план «Перехват».