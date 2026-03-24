ФСБ задержала гражданина Таджикистана, который получил в Москве посылку из Польши с 504 бомбами, замаскированными под стельки с подогревом для обуви. Стельки везли через Республику Беларусь, они должны были быть отправлены в зону СВО как гуманитарная помощь для российских военных.

«По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности военнослужащего при их использовании», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Неназванный представитель украинских спецслужб подтвердил украинскому сайту военных новостей «Милитарный», что за спецоперацией стоит Украина. По словам собеседника издания, украинским оперативникам якобы удалось осуществить несколько поставок, войдя в доверие к российским волонтерам и благотворительным фондам.

«Замысел украинских спецслужб частично удалось разоблачить из-за неосторожных действий одного из участников схемы, которого украинские спецслужбы использовали „в тёмную“», — рассказывает собеседник издания.

Со слов представителя украинских спецслужб, первую партию стелек им якобы удалось доставить в войска, после чего ФСБ вышла на след диверсантов.

«Милитарный» утверждает, что таким же образом, от лица благотворителей, ГУР Украины организовало доставку 80 комплектов FPV-очков Skyzone Cobra в Россию. Все очки были начинены взрывчаткой.