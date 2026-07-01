Украина считает, что на ближайшие 6-9 месяцев для нее открылось «окно возможностей» на поле боя. В связи с этим она попросила ЕС выделить на военную помощь еще €6,6 млрд ($7,5 млрд), доступных в рамках поддержки через Европейский фонд мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра обороны страны Михаила Федорова.

Мотивируя просьбу, Федоров указал, что в целом на 2026 год потребности Украины в военной сфере оцениваются примерно в €136 млрд, однако бюджет страны покроет только €53 млрд.

Еще €28,3 млрд Киев должен получить на оборонные нужды из кредита ЕС в размере €90 млрд. Но даже с учетом этого «существенные» потребности в финансировании обороны остаются неудовлетворенными, говорится в письме от 26 июня.

Как отметил Федоров, средства Европейского фонда мира могут стать «одним из наиболее значимых европейских вкладов в оборонные усилия Украины в этом году». Однако для этого деньги следует направить туда, «где они смогут принести наибольший и незамедлительный военный эффект», сказано в документе.

В июне Федоров заявил на пресс-конференции, что добивается выделения еще $20 млрд на военные нужды от Контактной группы по обороне Украины — в дополнение к уже полученным $40 млрд. Группа, также известная как «формат „Рамштайн“», объединяет более 50 стран, начиная с партнеров Украины по Евросоюзу и НАТО.

Согласно сайту Европейского совета, всего с 2022 года страны ЕС «мобилизовали» около €200 млрд на поддержку Украины. Эта сумма включает €113,6 млрд в виде финансовой, экономической и гуманитарной помощи, а также кредит в €90 млрд на самые неотложные потребности, который страны-члены блока согласовали в апреле 2026 года. Две трети суммы этого кредита (€60 млрд) предусмотрены для оборонной сферы.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками военной операции на Украине 12 июня, что войска РФ постепенно продвигаются, но продвижение идет медленнее, чем хотелось бы.

В конце июня глава государства сказал, что ему неизвестно об успехах украинской армии на поле боя, о которых в последнее время говорят европейские лидеры.

«Говорится, действительно, и об успехах ВСУ на поле боя, об освобождении территорий. Возникает вопрос — где это и каких территорий?» — заявил российский лидер ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснял, что длительность СВО обусловлена ее перерастанием в масштабный конфликт РФ и стран Запада.