Двое украинцев были задержаны в Грузии за ввоз на территорию страны 2,4 килограмма гексогена из Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) страны Лаши Маградзе.

По его словам, двое граждан Украины пересекли государственную границу Грузии 10 сентября на грузовом автомобиле марки Меrcedes Benz с украинскими номерными знаками. Автомобиль ехал из Турции проездом через Болгарию и Румынию. Как уточняет РИА «Новости», грузовик въехал через пункт пропуска «Сарпи».

В ходе проведенного сотрудниками правоохранительных органов досмотра, в грузовике удалось обнаружить тайник, где было спрятано взрывчатое вещество, а также кокаин, компьютер, деньги, сим-карты и восемь мобильных телефонов. Злоумышленники были задержаны в результате проведенных оперативных и следственных действий сотрудниками СГБ и МВД Грузии.

По информации следователей, неизвестное лицо, находившееся на территории Украины, заранее предупредило водителя грузового автомобиля, что после пересечения границы с Грузией с ним вступит в контакт человек, который должен будет забрать гексоген. Отмечается, что этого человека также удалось задержать.

Лаша Маградзе добавил, что в настоящий момент Служба безопасности Грузии продолжает расследование, чтобы определить, планировали ли задержанные осуществить на территории страны террористический акт или же проезжали Грузию транзитом.

Ранее, 6 сентября, источник рассказал ТАСС о задержании в Москве гражданки Украины, при которой было взрывное устройство. Сообщалось, что задержанная сотрудничала с украинскими спецслужбами.