В Москве задержали и арестовали гражданку Украины, сотрудничавшую с сотрудниками украинских спецслужб. У женщины при себе было взрывное устройство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанной по фамилии Головаш предъявили обвинение (ч. 4 ст. 222.1 УК России — «Незаконное ношение взрывчатых веществ»). Как отметил собеседник агентства, Мещанский суд поместил задержанную женщину под стражу. Представители суда подтвердили арест, не уточняя подробности.

Как следует из материалов дела, задержанная гражданка Украины обладает навыками, необходимыми для «конспирации и противодействия» правоохранительным органам, а также имеет широкие связи как в российском криминальном мире, так и за пределами страны.

Отмечается, что Головаш полностью признала вину, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В августе представители ФСБ сообщили о попытке украинских спецслужб вынудить пятерых российских пенсионерок принять участие в совершении террористических актов против военнослужащих на территории московского региона.

По информации ФСБ, у женщин были обманом похищены деньги с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp. Затем, по сообщению ведомства, украинские кураторы воспользовались мошенническими схемами и психологическим воздействием, чтобы заставить женщин выполнять задания, пообещав вернуть деньги.

Согласно заданию, они должны были наблюдать за местами жительства и стоянками автомобилей военнослужащих, а также хранить у себя дома боевые самодельные взрывные устройства. Как уточнили в ФСБ, пенсионерок планировали использовать в качестве “живых бомб”.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору.