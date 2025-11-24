Четырёх украинцев, предполагаемых пособников диверсантов, участвовавших в подрыве железнодорожных путей в Польше — выпустили на свободу. Никаких доказательств их вины не было найдено. Эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел страны Чеслав Мрочек в эфире программы Pierwszym Польского радио.

«Собранные доказательства не дали оснований для предъявления им обвинения в участии в диверсиях 15—16 ноября 2025 года», — говорится в заявлении. Трое были освобождены, а одному прокурор предъявил обвинения, не связанные с диверсиями.

«В рамках расследования дела о диверсиях на объектах железнодорожной инфраструктуры 18 ноября 2025 года были задержаны четыре человека. После допроса в качестве свидетелей трое из них были отпущены. Прокурор предъявил одному из задержанных обвинение, не связанное с совершением диверсий», — говорится в сообщении прокуратуры Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины. Он уточнил, что после инцидента мужчины бежали из страны через пограничный пункт в Тересполе на границе с Белоруссией. По данным издания Onet, польские силовики подозревают, что исполнителями диверсии были граждане Украины Евгений Иванов и Александр Кононов.

Украинские спецслужбы сообщили польским коллегам, что Иванов якобы был завербован в 2024 году российской военной разведкой и даже был осужден судом во Львове за диверсию на заводе по производству беспилотников.

Неделю назад на линии Варшава — Дорохуск произошли диверсии. Взрывное устройство уничтожило железнодорожное полотно. Днём позже, в районе железнодорожной станции Голомб, поезд с 475 пассажирами был вынужден экстренно затормозить из-за повреждения контактной сети. Прокурор Пшемыслав Новак, представитель Национальной прокуратуры Польши, сообщил, что двум гражданам Украины предъявлены обвинения в «совершении диверсий по заказу России».