Украинская сборная по спортивной гимнастике не принимает участия в Кубке вызова FIG World Challenge Cup, который стартовал в Париже, из-за допуска туда российской спортсменки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на стартовые протоколы Федерации гимнастики Франции.

Украинские гимнасты — а их в заявке изначально значилось семеро — еще в начале сентября объявили, что намерены бойкотировать парижский этап турнира, когда стало известно, что к участию в нем допущена представительница России — олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

Ранее на Украине призывали FIG отстранить российскую спортсменку, поскольку та участвовала в праймериз «Единой России». При этом украинское министерство молодежи и спорта еще в 2023 году сняло запрет на участие своих спортсменов в международных соревнованиях, где представлены российские и белорусские спортсмены в нейтральном статусе.

Парижский этап FIG World Challenge Cup проходит 13-14 сентября 2025 года. Это серия международных соревнований по гимнастике под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) по различным дисциплинам, таким как акробатическая, аэробная, мужская и женская спортивная гимнастика, женская художественная гимнастика, а также прыжки на батуте и акробатика.

Эти турниры являются важной частью календаря FIG и дают спортсменам возможность соревноваться на международном уровне, набирать рейтинговые очки и поддерживать форму вне крупных чемпионатов мира и Олимпийских игр. Российские гимнасты в последний раз принимали участие в FIG World Challenge Cup в марте 2022 года, сразу после начала специальной военной операции (СВО).

Ангелина Мельникова — российская гимнастка, чемпионка токийской Олимпиады 2020 года в командном многоборье, обладательница двух бронзовых медалей тех же Игр в личном многоборье и вольных упражнениях, выиграла серебро Олимпиады-2016 в командном первенстве и два серебра ЧМ в командном первенстве (2018, 2019), является чемпионкой мира-2021 в личном многоборье, имеет две бронзовых медали ЧМ-2019 в личном многоборье и вольных упражнениях, четырехкратная чемпионка Европы и двукратная победительница Европейских игр 2019 года.

Sports24 со ссылкой на соцсети спортсменки сообщает, что минувшим летом после непродолжительного отпуска с поездкой по Китаю Мельникова отправилась на спортбазу «Озеро Круглое» для подготовки к французским соревнованиям. Анастасия призналась, что до сих пор ни разу не выступала в Париже.

«С этим городом в моей жизни связано много несбывшихся надежд. В 2020 году я снималась в крупной рекламе для чемпионата Европы, который должен был проходить в Париже, но начался коронавирус и реклама так и не вышла. В 2024‑м там проходили Олимпийские игры, на которые, конечно же, я мечтала поехать. Надеюсь, в этот раз у меня все сложится, и я смогу выступить в столице Франции», — написала спортсменка в своем телеграм-канале.

Девушка также рассказывала, что Международная федерация гимнастики запретила ей выступать под хит Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», поэтому ей срочно пришлось подбирать другую музыку для сольного номера: в итоге это будет медленная лирическая песня МакSим «Знаешь ли ты».