Украинский фигурист Кирилл Марсак после неудачного проката произвольной программы на Олимпийских играх в Италии заявил, что не смог сконцентрироваться, поскольку выступал сразу после россиянина Петра Гуменника.

После короткой программы Марсак находился строчкой выше, чем Гуменник. Однако по результатам произвольной программы россиянин вырвался вперед — набрал 271,21 балла и оказался на шестом месте. Украинский спортсмен финишировал в общем зачете 19-м, получив 224,17 балла.

Марсак признал, что это был его худший прокат в сезоне, поскольку техническая программа «не сложилась полностью». По словам фигуриста, он не смог настроиться ментально из-за большого количества «плохих новостей».

«На меня было давление из-за того, что мы катаемся друг за другом с этим нейтральным атлетом [Гуменником]. Это было тяжело. Мы не справились», — сказал украинский спортсмен изданию «Суспільне Спорт».

Марсак и ранее говорил о том, что ему «неприятно» соревноваться с российскими спортсменами. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина посоветовала украинцу «собирать чемоданы и уезжать с Олимпиады».

«Слова Марсака про Гуменника? Я вообще не знаю, кто это. <…> Видно, парень решил прорекламировать себя. Не надо думать, что это может выбить Гуменника из колеи. Спортсмен, который отобрался на Олимпиаду, не будет реагировать на подобные провокации», — сказала Роднина Sport24.

Мужской турнир по фигурному катанию на Играх-2026 завершился 13 февраля. Победителем стал 21-летний Михаил Шайдоров из Казахстана, он выиграл золото с результатом 291,58 балла. На втором месте расположился японец Юма Кагияма, который набрал 280,06 балла. Бронзу завоевал еще один спортсмен из Японии Сун Сато (274.90 балла).

Ранее в центре внимания на Олимпиаде оказался украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали из-за отказа снять шлем с портретами украинских спортсменов, погибших в результате военных действий.

Международный олимпийский комитет (МОК) неоднократно предупреждал украинца, что его экипировка не соответствует правилам, предусмотренным Олимпийской хартией и принципам нейтральности олимпийцев. Согласно первому документу, в местах проведения Игр запрещена «любая политическая, религиозная или расовая пропаганда».

МОК разрешил Гераскевичу носить шлем во время тренировочных заездов и продемонстрировать его сразу после завершения соревнований в зоне для общения с журналистами. Кроме того, скелетонисту предложили использовать во время соревнований черную повязку или ленту на руке. Однако от такой альтернативы спортсмен отказался.

В результате Гераскевича дисквалифицировали, но сохранили его аккредитацию, чтобы он мог оставаться на Играх в Милане. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал исключение скелетониста и вручил ему одну из высших государственных наград — орден Свободы.