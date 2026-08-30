Украинский производитель дронов Buntar Aerospace привлек $10,4 млн инвестиций от американской Axon Enterprise и норвежской Munkene AS. Раунд вошел в шестерку крупнейших публично раскрытых сделок на украинском рынке в этом году, сообщает Defence Blog со ссылкой на данные венчурного фонда Defence Builder и платформы Vestbee.

Полный список крупнейших раундов выглядит так: платформа для изучения языков Preply — $150 млн, UFORCE — $50 млн, стриминговый сервис HolyWater Tech — $22 млн, разработчик квантовых вычислений Haiqu — $11 млн, Buntar Aerospace — $10,4 млн и Farsight Vision — $7,9 млн. Из шести компаний четыре работают в сфере оборонных технологий. Buntar Aerospace — украинский оборонный стартап соучредителя Finmap Ивана Каунова.

Полученные средства Buntar Aerospace направит на масштабирование производства разведывательных дронов («Buntar-3») и развитие программного обеспечения для управления миссиями (Buntar Copilot). Раунд возглавила Axon Enterprise — американская компания, известная производством электрошокеров Taser и полицейских нательных камер. Второй инвестор, норвежский фонд Munkene AS, ранее не раскрывал других вложений, кроме Buntar, и также участвовал в создании отдельного фонда Gardar объемом $92 млн, запущенного в этом году специально для поддержки украинских оборонных стартапов.

В Defence Builder отметили, что вложились в Buntar еще до того, как компании такого масштаба стали доступны украинским оборонным стартапам для привлечения крупных раундов. По оценке фонда, сделки Buntar, UFORCE и Farsight Vision показывают, что финансирование оборонного сектора Украины смещается от небольших частных чеков к институциональному венчурному капиталу и стратегическим вложениям корпораций.

Согласно данным, которые приводит Defence Builder, в 2025 году украинские оборонно-технологические компании привлекли более $129 млн грантов и инвестиций — на 119% больше, чем годом ранее ($59 млн). Почти половину этой суммы, 49%, обеспечили иностранные инвесторы. Аудиторская компания KPMG отдельно зафиксировала четыре сделки в украинском оборонном секторе на сумму свыше $5 млн в первой половине 2026 года — против одной такой сделки за аналогичный период 2025-го.

Издание отмечает, что в Defence Builder не раскрыли оценку стоимости Buntar Aerospace после раунда, а также конкретные производственные или поставочные цели, связанные с новым финансированием.