Фотографии с тренировок подразделения Сил специальных операций Украины (ССО) попали в открытый доступ. На снимках запечатлено тактическое транспортное средство с установленным на нем крупным акустическим устройством. Аналитики предположительно идентифицировали его как LRAD 1950XL-RT — флагманскую разработку калифорнийской компании Genasys.

LRAD 1950XL-RT — самая мощная система акустического оповещения в линейке Genasys. В идеальных условиях она способна транслировать разборчивые голосовые команды и звуковые сигналы на расстояние до пяти километров, а при уровне шума до 88 децибел — на расстояние до 1 600 метров. Пиковая мощность звукового давления достигает 160 дБ на расстоянии одного метра — значение, значительно превышающее болевой порог для незащищенного слуха человека. Звук излучается не во все стороны, а в направленном конусе шириной ±15° на частоте 1 кГц, что позволяет точечно адресовать акустическое воздействие конкретной цели или зоне.

Система рассчитана на работу в жестких полевых условиях: при температурах от −33°C до +60°C, под проливным дождем, в условиях солевого тумана, ударных и вибрационных нагрузок. Встроенный интерфейс Ethernet обеспечивает как локальное, так и дистанционное управление — оператор может контролировать устройство из защищенного отсека машины, не подвергая себя опасности.

Среди вероятных сфер применения — голосовые команды на блокпостах с безопасного расстояния, акустические операции, направленные на снижение боеспособности противника, а также охрана подконтрольных территорий.

Это первый задокументированный случай, когда украинский спецназ тренируется с транспортной акустической системой подобного класса. Применялось ли оборудование в реальных операциях — неизвестно.

Появление LRAD в тренировочном процессе ССО Украины указывает на интерес командования спецназа к новым инструментам воздействия во время боевых операций. Менее мощные громкоговорители использовали во время боевых действий на Украине обе стороны конфликта. Чаще всего для принуждения к сдаче в плен или снижения сплоченности противника.

Акустические устройства дальнего действия используются правоохранительными органами по всему миру, главным образом, для предупреждения и разгона толпы.