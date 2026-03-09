Прокурор запросил 14 лет колонии общего режима для скрывающегося за границей бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, заочно обвиненного в растрате (ч. 4 ст. 160 УК), сообщает «Коммерсантъ». 5 марта в Таганском суде Москвы прошли прения в рамках заочного процесса по уголовному делу в отношении экс-чиновника о хищениях в ОФК-банке.

Помимо срока в колонии гособвинение запросило для Чуяна штраф в размере 33,122 млн рублей. Кроме того, прокуратура просит лишить экс-главу Росалкогольрегулирования на три года права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, а также установить ему ограничение свободы передвижения после отбытия срока на два года.

Оглашение приговора назначено на 13 марта 2026 года.

Дело против Чуяна было возбуждено в апреле 2018 года после заявления однокурсника президента Владимира Путина, адвоката Николая Егорова, который был миноритарным акционером ОФК-банка. В 2018 году у этого банка отозвали лицензию, а затем он был признан банкротом. Егоров потребовал выяснить, куда были потрачены многомиллионные суммы из средств кредитной организации.

По версии следствия, Чуян, будучи бенефициаром ОФК-банка, оформил в 2013—2018 годах 115 ничем не обеспеченных и не одобренных советом директоров невозвратных кредитов на 33 млрд рублей. Получателями этих средств оказались фирмы-однодневки, которые возглавляли сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус-групп» — крупнейшего дистрибутора алкогольной продукции, подконтрольного чиновнику.

В 2018 году Чуян покинул пост руководителя Росалкогольрегулирования. После этого он выехал в Израиль. В декабре 2018-го суд в Москве заочно арестовал экс-чиновника. Позже его объявили в международный розыск. К 2021 году Чуян перебрался в Черногорию. Генпрокуратура России направила в эту страну запрос об экстрадиции чиновника. В октябре 2021-го Чуяна задержали в Черногории и поместили под эстрадиционный арест. В ходе рассмотрения запроса российской Генпрокуратуры выяснилось, что Чуян получил паспорт Украины. В итоге власти Черногории сочли уголовное преследование экс-чиновника политически мотивированным и отказались выдать России экс-чиновника, предоставив ему убежище. В августе 2021 года суд наложил арест на денежные средства и имущество Чуяна на общую сумму 3,4 млрд рублей. До этого были арестованы шесть объектов недвижимости общей стоимостью почти 260 млн рублей, принадлежавшие экс-главе Росалкогольрегулирования. Речь идет в том числе о загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре Москвы.

Помимо Чуяна фигурантом дела о хищениях в ОФК-банке стал бывший президент кредитной организации Николай Гордеев. В марте 2021 года суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10,5 млрд рублей.

В 2023 году Гордееву вынесли еще один приговор — он получил восемь лет колонии по делу о растрате. По версии следствия, экс-глава ОФК Банка, действуя в интересах Чуяна, в 2016—2017 годах вывел из кредитной организации около 9,5 млрд рублей по фиктивным соглашениям. В результате большая часть кредитных средств досталась компаниям, подконтрольным ООО «Статус групп».