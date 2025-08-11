В ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта Москва не будет обсуждать с Киевом вопрос обмена территориями, поскольку он будет использован Украиной и ее европейскими союзниками как уловка для обмана. Таким мнением с Инфо24 поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

О том, что технические группы российской и украинской делегаций якобы обсуждают вопрос о возможном территориальном обмене в преддверии встреч президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, накануне заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. 8 августа о «некотором обмене территориями» говорил и сам Трамп.

Эти заявления прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, заверив, что Киев не собирается отдавать Москве какие-либо территории, которые считает своими, поскольку это противоречит украинской конституции, а отступать от нее «никто не будет и не сможет».

Оценивая ситуацию, Перенджиев призвал обратить внимание на то, что все заявления о возможном обмене территориями исходят от Запада, но Россия ни разу не поднимала эти вопросы. Поэтому, считает эксперт, к этой теме следует относиться «не просто критично, а с недоверием».

«В данный момент Вооруженные силы России выполняют задачи по освобождению наших регионов и созданию буферных зон, поэтому думать, что мы обменяем какие-то территории, — это большое заблуждение. Никаких обменов не будет», — выразил уверенность военный политолог.

Он считает, что Киев и его союзники в ЕС могут попытаться воспользоваться обменом территорий как уловкой для обмана Москвы и срыва мирного процесса — добиться ухода российских войск с определенных земель, тогда как «украинцы не будут спешить с выводом» своих военных.

«Европейские партнеры Киева решили, что они нас в очередной раз смогут обмануть. Ведь одно дело договориться об обмене территорий, другое — реализовать этот процесс. <…> Зачем нам вообще в эту игру играть?» — задался вопросом Перенджиев.

Он допустил, что вопрос об обмене территориями в принципе может быть поставлен — но лишь после того, как на Украине придет к власти «более договороспособное руководство», а для этого потребуется «полная смена киевского режима во главе с Зеленским». «Нынешние украинские власти утратили свою легитимность, поэтому с ними нельзя договариваться», — резюмировал политолог.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа не исключил возможности обмена территориями в ходе урегулирования конфликта на Украине. Он допустил, что Россия в рамках мирного процесса может передать территории, на которых сейчас создает буферные зоны вдоль линии фронта в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Чепа также напомнил, что «политика — это вообще игра компромиссов», поэтому в ходе переговоров может быть достигнута компромиссная договоренность.

Украинский лидер Зеленский, наоборот, заявлял, что идею обмена территориями «навязывают» в России. Он выразил мнение, что такая процедура приведет к последствиям, которые «не гарантируют ничего», кроме возобновления боевых действий в будущем.

Украинское издание «Страна.ua» предполагало, что речь может идти о переходе под контроль России как минимум десяти городов — Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Покровска, Мирнограда, Родинского, Доброполья, Лимана и Северска, общая площадь которых составляет почти 7 тыс. кв. км территории.

«Большинство этих городов — крупные укрепрайоны ВСУ, которые годами готовили к обороне. Также это будет знаменовать продвижение российских войск на более чем 80 км на запад», — пишет издание, констатируя, что такой потенциальный обмен «будет многократно не в пользу Киева».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что прорабатываемое РФ и США соглашение предусматривает признание контроля Москвы над Крымом и Донбассом при остановке ее наступления в Запорожской и Херсонской областях на нынешней линии фронта. По словам собеседников агентства, эта договоренность призвана заморозить боевые действия и создать условия для технических переговоров по окончательному урегулированию конфликта.