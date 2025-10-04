В Монако умер итальянский актер Ремо Джироне, известный по роли Тано Каридди — противника комиссара Каттани в сериале «Спрут», сообщает агентство Ansa. Ему было 76 лет.

Джироне умер в своем доме в Монако. Последние годы актер провел со своей женой, аргентинской актрисой итальянского происхождения Викторией Зинни.

Ремо Джироне родился 1 декабря 1948 года в Эритрее в семье итальянских эмигрантов. Позже он переехал в Рим, где в 1971 окончил Национальную академию драматического искусства «Сильвио Д’Амико» и спустя три года дебютировал в кино. В начале карьеры некоторое время выступал на театральной сцене.

В 1974 году Джироне сыграл Константина Треплева в фильме «Чайка» по мотивам пьесы А.П. Чехова. В 1977-м исполнил роль мафиози в фильме «Корлеоне» режиссера Паскуале Скуитьери. Через десять лет снялся в сериале «Спрут» в роли мафиози Тано Каридди, противостоявшего комиссару Коррадо Каттани.

Джироне снимался не только в итальянских, но и в зарубежных кинолентах. В частности, он отметился ролями в фильмах «Ford против Ferrari» (2019) и «Великий уравнитель 3» (2023). В общей сложности Джироне снялся более чем в 60 картинах.

