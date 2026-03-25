Российский актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев умер на 50-м году жизни. Эту информацию подтвердил в соцсетях сын актера Петр Котрелев. Он уточнил, что отец умер после «долгой и сложной болезни».

«Журналист, документалист, музыкант, актер, продюсер — у него была куча профессий, но главный талант Тихона — талант человеческого общения. Любой человек начинал доверять ему через минуту, а через две — считал братом. Просто потому, что он искренне любил людей», — написал о Котрелеве гендиректор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин.

Несколько дней назад сестра Котрелева сообщала, что не могла дозвониться до него в течение трех дней. Телеграм-канал Shot писал со ссылкой на окружение актера, что он страдал от алкогольной зависимости и панкреонекроза — смертельно опасного осложнения острого панкреатита, при котором у больных происходит отмирание клеток поджелудочной железы.

По данным Shot, 23 марта спасатели вскрыли дверь в квартиру Котрелева и нашли его живым. Мужчину осмотрели медики, от госпитализации он отказался. Телеграм-канал «112» утверждал, что Котрелева доставили в психиатрическую больницу. В разговоре с RTVI агент актера Ольга Гроза не смогла подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Тихон Котрелев родился в Москве, окончил РГГУ, работал журналистом в «Известиях», «Коммерсанте», «Афише», на Муз ТВ, а также некоторое время проработал на заводе компании «Северсталь».

В 2005 году Котрелев завершил обучение в актерской группе мастерской Сергея Женовача на режиссерском факультете РАТИ-ГИТИС. Выступал на сцене «Студии театрального искусства» в спектаклях «Мальчики», «Как вам это понравится», «Об-ло-мов-щина…», «Marienbad» и «Захудалый род».

Котрелев играл в сериалах «Тихий Дон», «Хирург» и «13 клиническая. Начало», «Маргарита Назарова», «Петр Лещенко. Все, что было». Актер был внуком поэта Николая Котрелева и дядей актера МХТ им. Чехова Кузьмы Котрелева.