Диктор домашнего стадиона футбольного клуба ЦСКА «ВЭБ-Арена» Игорь Плешаков умер на 57-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В ЦСКА отметили, что Плешаков более чем 20 лет комментировал матчи клуба на домашней арене, был «знаковым для для разных поколений болельщиков». Причины смерти в публикации не уточняют.

«В наших сердцах навсегда останется его голос и, конечно, знаменитая фраза: “И помните, что вы — самые лучшие болельщики в мире”», — говорится в сообщении пресс-службы.

Клуб подчеркнул, что перед матчем 14-го тура российской премьер-лиги против нижегородской команды «Пари НН» 31 октября пройдут памятные мероприятия, сама же игра начнется с минуты молчания в честь Плешакова.

Администрация ЦСКА выразила соболезнования родным и близким диктора и добавила, что позже будет известна информация и о церемонии прощания.

25 октября ЦСКА сыграл против самарской команды «Крылья Советов». В этот день Плешакова заменил другой диктор. Пресс-служба клуба позже сообщила, что диктор домашней арены отсутствовал, так как проходил плановое лечение в больнице. Пресс-служба уточнила, что «по прогнозам, он не вернется до зимы».

Плешаков озвучивал домашние матчи футбольного и хоккейного клубов ЦСКА с 2002 года. Помимо этого он работал диктором на играх хоккейного клуба «Динамо» и сборной России по футболу.

