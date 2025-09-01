В Киеве в возрасте 90 лет скончался советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев. О его смерти в Facebook* сообщил украинский киновед Сергей Тримбач.

«Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то», — говорится в сообщении.

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. В детстве он брал уроки рисования у бурятского художника Романа Мэрдыгеева, а в 1955 году поступил на художественный факультет московского Института кинематографии (ВГИК) (группа рисованного кино). В 1961 году после окончания института по распределению поехал в Киев, где начал работать ассистентом художника-постановщика в отделении мультипликации студии «Киевнаучфильм». С 1969 года он вместе с режиссером Давидом Черкасским участвовал в создании советских и украинских мультфильмов. Среди его работ «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный фильм «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит».

Кроме того, Сахалтуев был одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала «Перець», иллюстрировал детский журнал «Познайка», работал в телевизионной рекламе.

В 1988 году он получил звание заслуженного художника Украинской ССР, а в 2008 году — звание народного художника Украины.

