На 79-м году жизни умер заслуженный певец России, народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов. Об этом говорится на его странице во «ВКонтакте».

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазёра! Спасибо вам дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — сказано в сообщении.

Позже вдова артиста сообщила ТАСС, что причиной его смерти стал рак легких.

«Это случилось неожиданно, несколько часов назад. Полтора года Ярослав болел раком легких», — сказала она. SHOT пишет, что певец, предварительно, умер в Италии. По данным телеграм-канала, он лечился в Европе и в последние дни путешествовал по итальянским городам. Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно на Украине. Его мать и отец были репрессированы, а растили ребенка дед с бабушкой и тетя. Певец стал известным, когда жил в Беларуси, куда переехал вместе с супругой. Там он в 1987 году получил звание народного артиста, а в 2006-м — стал заслуженным артистом России.

Среди песен артиста — «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».

В 2014 году Евдокимов в своем видеообращении осудил действия руководства России в Крыму и Донбассе, а также назвал Россию «уродливой страной». Видео снова стало распространяться в Сети перед началом гастролей артиста. В апреле 2023 года концерты Евдокимова отменяли в Томске, Краснодаре и Петрозаводске.