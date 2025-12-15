На 85-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался народный артист России, пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Об этом сообщила его дочь Мария Шкловер в Facebook*.

По словам дочери народного артиста, Оганезов умер в субботу, 13 декабря. Она отметила, что для своих многочисленных поклонников, композитор запомнится виртуозностью и искрометным юмором.

«Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», — добавила Шкловер.

Позже на странице Оганезова в соцсети появилось сообщение о том, что прощание с артистом состоится 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят на кладбище Кенсико.

Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Mоскве. После окончания Центральной Музыкальной Школы он поступил в Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. В 1967 году по классу фортепиано окончил Московскую Консерваторию . За свою 60-летнюю карьеру Оганезов работал с Иосифом Кобзоном, Валентиной Толкуновой, Ларисой Голубкиной, Владимиром Винокуом, Клавдией Шульженко, Андреем Мироновым и многими другими артистами.

Кроме того, он был соведущим в программах «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна». Композитор принял участие в съемках нескольких кинолент, а также играл в спектакле «Прощай, конферансье!» Московского театра сатиры.

В 1993 году Оганезову присвоили звание заслуженного артиста России, в 2010 году — народного.

В 2018 году композитор участвовал в шоу Елены Малышевой, где сообщил о боли в пояснице. В 2021 году он заболел коронавирусом.

Последние годы Оганезов жил в США, поближе к дочерям Марии и Дарье и трем внучкам. Он переехал туда по семейным обстоятельствам. Несмотря на переезд, композитор продолжал поддерживать профессиональные контакты в России и периодически участвовал в культурных и телевизионных проектах.

*принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена